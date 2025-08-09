La Secretaría de Tránsito y Seguridad del Distrito informó que programó una serie de cierres viales en la ciudad. El primero es en la carrera 50, entre calles 82 y 84, que estará vigente hasta el próximo sábado 16 de agosto.

Destacaron que estas actividades corresponden a obras de mejoramiento y construcción en el sector, y que hacen parte del desarrollo de la etapa 8 del programa ‘Barrios a la Obra’.

De esta manera, sugirieron desvíos a la ciudadanía. Como opción, el conductor podrá tomar la calle 79 para tomar la carrera 51, así también como la calle 82 para tomar la carrera 46.

Por otro lado, también habrá cierre total, del 11 al 18 de agosto desde las 8:00 a.m. a 5:00 p.m., en la calle 31 entre carreras 21 y 21B. Por ende, la dependencia sugirió que se usen como rutas de desvío las carreras 21 y 21B.

“Invitamos a todos los actores viales a respetar las señales de tránsito y seguir las indicaciones de autoridades y orientadores”, solicitaron el comunicado emitido.