Este sábado 9 de agosto, distintos sectores de la zona norte de Barranquilla no tendrán luz debido a labores de mejoramiento que ejecutará la empresa Air-e Intervenida, encargada de suministrar energía en el departamento del Atlántico.

Le puede interesar: Minminas anuncia revisión regulatoria para que Air-e pueda asegurar la energía de cara al 2026

La entidad sostuvo que las interrupciones serán breves y se llevarán a cabo por sectores: en principio, entre las 8:05 de la mañana y las 9:20 de la mañana se trabajará en el sector de la carrera 43B con la calle 82, en el barrio Granadillo; de 9:35 de la mañana a 10:40 de la mañana en la calle 84 con la carrera 45, en Granadillo; de 10:55 de la mañana a 12:05 del mediodía en la calle 87 con la carrera 47, en San Vicente; de 1:05 de la tarde a 2:15 de la tarde en la carrera 49C con la calle 87, en San Vicente; de 2:30 de la tarde a 3:45 de la tarde en la carrera 45B con la calle 90, en El Poblado y de 3:55 de la tarde a 4:55 de la tarde en la carrera 46 con la calle 85 en La Campiña.

Por otra parte, hay trabajos programados, entre las 8:00 de la mañana y las 10:00 de la mañana, en los sectores de Los Almendros y Los Almendros III en Soledad.

Adicionalmente, en el mismo horario hay maniobras en la red que obligan a suspender el suministro de energía en los barrios de Galapa: Los Carruajes, Manga de Pital, La Florida, barrio Arriba, Centro, El Carmen, San Roque, Paraíso, San Antonio, Los Almendros, Gerlein, barrio Abajo, Camagüey, Las Mercedes, carrera 21A (trocha Galapa – Soledad), sectores y fincas aledañas a la carretera El Anón.

Además: Alcaldía de Baranoa dota con equipamiento de cocina a seis instituciones educativas

Finalmente, se cambiará un poste en la calle 48 con la carrera 6C sur, en el barrio 20 de Julio, entre las 9:10 de la mañana y las 5:00 de la tarde.