En aras de propiciar una mejora calidad de servicios del programa de Alimentación Escolar (PAE), la Alcaldía de Baranoa realizó una dotación completa de menaje a seis instituciones educativas.

Con una inversión de $209 millones, se les entregaron nevera, estufa, congelador, licuadoras, olla a presión, calderos grandes y medianos, cafeteras, platos, cucharas, vasos y tanques para almacenar alimentos, entre otros utensilios.

La entrega se realizó a las instituciones educativas Julio Pantoja Maldonado, Juan José Nieto (incluyendo la sede de La Esperanza), Técnico Industrial Pedro A. Oñoro, María Inmaculada de Pital de Megua, la institución educativa de Sibarco, y el Técnico Agropecuario de Campeche.

El alcalde municipal, Edinson Palma, explicó que, anteriormente, los operadores contratados disponían del menaje solo durante la duración del contrato.

“Es la primera vez que el municipio entrega un menaje completo a las instituciones educativas, con el objetivo de satisfacer una necesidad sentida, ya que anteriormente, cada vez que los operadores del PAE culminaban su contrato, las instituciones se quedaban sin utensilios. Hoy, los colegios tendrán su propio menaje. Indudablemente la inversión pretende fortalecer la autonomía de las escuelas y garantizar una prestación más eficiente del servicio con la preparación de alimentos en el sitio”, sostuvo el mandatario.

Finalmente, el ente municipal indicó que continuará trabajando para fortalecer la educación y el bienestar de sus estudiantes, promoviendo iniciativas que garanticen una alimentación saludable y un entorno educativo de calidad.