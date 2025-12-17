El estreno de ‘La danza de los millones’, el nuevo concurso de Caracol Televisión, dejó uno de los momentos más comentados de la noche del pasado martes 16 de diciembre.

Video: Luis Díaz y Altafulla prendieron la fiesta al ritmo de champeta en una calle de Alemania

Se conocen nuevos detalles sobre la discusión que habría tenido Rob Reiner con su hijo antes de morir

Caracol estrenó nueva edición de ‘La vuelta al mundo en 80 risas’: reemplazó al Desafío Siglo XXI

Y es que apareció una de las parejas más polémicas de la televisión colombiana en estos últimos años: Nataly Umaña y Alejandro Estrada, quienes debutaron en el equipo rosado y lograron quedarse con la primera victoria del programa.

caracoltv Nataly Umaña y Alejandro Estrada estuvieron juntos en ‘La danza de los millones’

Desde el inicio de la competencia, los actores demostraron coordinación, agilidad y una actitud que llamó la atención de los televidentes. En medio de pruebas diseñadas para poner a prueba la rapidez y el trabajo en equipo, la expareja logró acumular una cifra de 25.847.500 pesos, superando al equipo azul conformado por Lucumí y el ‘Mono’ Sánchez, quienes reunieron 19.845.000 pesos.

Este episodio puso otra vez la conversación en redes sociales, donde muchos espectadores no pasaron por alto la cercanía y complicidad entre Umaña y Estrada durante las dinámicas del juego.

Recordemos que Umaña y Estrada se separaron en 2024 durante el reality ‘La casa de los famosos’ primera temporada. Por eso, su reencuentro en pantalla fue algo sorpresivo.

Canal RCN Nataly Umaña y Miguel Melfi en La casa de los famosos Colombia.

Tras la emisión del primer capítulo, las redes sociales se llenaron de mensajes que destacaron el desempeño de los actores y cuestionaron el momento en el que fue grabado el programa. Algunos usuarios sugirieron que el reality pudo haberse registrado antes de la separación de la pareja, lo que explicaría la confianza y naturalidad que mostraron frente a las cámaras.