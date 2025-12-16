El mundo del cine está aún de luto por la muerte del director Rob Reiner y su esposa, Michele Singer Reiner. Ahora, nuevos detalles revelados por medios especializados estadounidenses dan cuenta de que la muerte fue un asesinato y que horas antes se habría producido una fuerte discusión familiar.

El principal sospechoso del crimen, por ahora, es el propio hijo del reconocido director, Nick Reiner. Se conoció que meses atrás ya habría protagonizado un altercado familiar en un restaurante. El hombre está arrestado mientras avanza la investigación.

Según las versiones de varios medios, el último altercado entre Rob y su hijo se registró durante la fiesta navideña organizada por el presentador Conan O’Brien en la noche del sábado 13 de diciembre. El director asistió junto a su hijo Nick y testigos aseguraron que la discusión entre los dos fue visible y generó preocupación entre los asistentes.

Al parecer, la discusión entre Rob y Nick tuvo que ver con el estado emocional y consumo de sustancias por parte del último, quien habría rechazado entrar nuevamente a un centro de rehabilitación.

Todo esto es tenido en cuenta por parte de las autoridades en la investigación. Por ahora se sabe que Nick Reiner fue detenido horas después de que los cuerpos de Rob y Michele Reiner fueran hallados en su residencia.

Nick Reiner fue detenido para enfrentar cargos por homicidio y por eso permanece bajo custodia mientras avanza el proceso judicial. El hijo de la pareja fue acusado por su propia hermana, quien fue la que encontró los cuerpos.

La muerte de la pareja generó fuerte conmoción entre sectores del arte y hasta en políticos.

“Michelle y yo estamos desconsolados por el trágico fallecimiento de Rob Reiner y su amada esposa, Michele. Los logros de Rob en cine y televisión nos brindaron algunas de nuestras historias más preciadas en la pantalla”, escribió el expresidente demócrata Barack Obama (2009-2017) en X.

La exvicepresidenta de EE. UU. Kamala Harris (2021-2025) señaló, por su parte, que su obra “ha impactado a generaciones de estadounidenses”. “Los personajes, los diálogos y las imágenes que dio vida en cine y televisión están presentes en nuestra cultura”.

Y el gobernador de California, el también demócrata Gavin Newsom, quien dijo que sintió que su corazón se rompió cuando conoció la noticia, afirmó que “Rob fue el genio de gran corazón detrás de tantas de las historias clásicas que amamos”.

El actor y productor Elijah Wood aseguró en X que se sintió “horrorizado al enterarse del fallecimiento” de Reiner y su “maravillosa esposa”.

“Estoy absolutamente conmocionada y horrorizada al enterarme de lo de Rob Reiner y su esposa Michele. Esto es una atrocidad. Rezo por una justicia rápida. Mis condolencias a su familia e hijos. Me faltan las palabras”, añadió en redes la actriz Roseanne Barr.