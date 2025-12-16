El futbolista Luis Díaz y el cantante barranquillero Altafulla causaron furor en redes sociales tras un casual encuentro en Alemania. El video del momento generó revuelo en las diferentes plataformas digitales volviéndose viral en cuestión de minutos.

Leer más: Se conocen nuevos detalles sobre la discusión que habría tenido Rob Reiner con su hijo antes de morir

Y es que los nacidos en la costa Caribe sorprendieron a los transeúntes y turistas al detenerse en plena vía pública para bailar al son de champeta.

Las imágenes muestran a Díaz, delantero del Bayern de Múnich, y a Altafulla realizando la coreografía de “El criticón”, el más reciente tema del ganador de La casa de los famosos Colombia en su segunda temporada.

No olvide leer: ¿La actriz Sabine Moussier pidió la eutanasia? Esto es lo que se sabe

Pero los colombianos no estaban solos, pues a su alrededor, se encontraba un grupo de amigos, quienes también disfrutaban del ritmo de la canción, convirtiendo todo en una verdadera fiesta.

Según se aprecia en el video, el cantante propuso improvisar el reto mientras caminaban por la ciudad. Díaz aceptó y juntos explotaron la energía característica del ritmo tropical hasta lograr que otros presentes se unieran al baile.

Lea también: ‘Sinners’ y ‘Wicked’ lideran la preselección de los Óscar que incluye a Brasil y Argentina

Tras la publicación del video miles de seguidores de los famosos no dudaron en comentar y elogiar su carisma y autenticidad.

“Todos mis ídolos en este carrusel!!!”; “Llego el Reyyyy ya está aquí, esta es la nueva Era”; “Alti y lucho en Alemania, junte que no sabía que necesitaba”; “Segunda foto con Lucho Díaz, vieron la importancia de ser costeños Premium, los únicos que llevan el ritmo”; “Los costeños premium en Alemania”; “Con Luchito, que dúo”, fueron algunos de los comentarios de los internautas.

Le puede interesar: Caracol estrenó nueva edición de ‘La vuelta al mundo en 80 risas’: reemplazó al Desafío Siglo XXI

Vale mencionar, que en las publicaciones realizadas en redes sociales – además del famoso video – también incluye tomas de Díaz y Altafulla conversando y posando juntos, evidenciando una gran amistad.