El actor y director estadounidense Johnny Knoxville estrenará la quinta película de ‘Jackass’, la franquicia conocida por sus acrobacias extremas y arriesgadas, el 26 de junio, según confirmó el medio especializado Variety.

“Bueno, vaya locura, estamos empezando el año con fuerza. ¡Queríamos contaros que este verano vuelve Jackass! Nos vemos en los cines el 26 de junio. Habrá más novedades, ¡pero queríamos que lo supierais primero por nosotros!”, escribió Knoxville en su cuenta de Instagram sin anunciar de qué tipo de proyecto se trataba.

Variety confirmó este jueves que se trata de ‘Jackass 5’, una película que llegará cuatro años después de ‘Jackass Forever’, en la que el elenco original de la serie estrenada por primera vez en 2000 mantiene intacta su irreverencia, incluso mientras enfrentan la mediana edad.

Antes de convertirse en una franquicia cinematográfica la serie ‘Jackass’ tuvo tres temporadas que fueron emitidas originalmente en MTV entre 2000 y 2001, con repeticiones hasta 2002.

El programa seguía a un grupo de jóvenes que documentaban bromas y acrobacias dolorosas y vergonzosas, a menudo en escenarios peligrosos o de humor escatológico.