La música popular colombiana está de luto. Yeison Jiménez falleció este sábado 10 de enero tras un accidente aéreo ocurrido en el municipio de Paipa, Boyacá, de acuerdo con la información entregada por las autoridades que atendieron la emergencia.

De manera preliminar, se conoció que el cantante viajaba en una avioneta junto a otras cinco personas. Las causas del siniestro aún son materia de investigación, mientras los organismos de socorro avanzan en los procedimientos correspondientes y en el esclarecimiento de lo ocurrido.

La noticia ha causado una profunda conmoción entre sus seguidores, no solo por la trayectoria del artista, sino por una entrevista reciente que hoy adquiere un significado especial. En diciembre, Jiménez había contado en el programa ‘Se dice de mí’ una experiencia personal marcada por el miedo y la intuición. Allí confesó que, antes de un accidente aéreo que vivió años atrás y que logró superar, tuvo tres sueños que describió como premonitorios.

Según relató, en esos sueños sentía que el avión tendría un problema y trataba de advertir al piloto. En dos ocasiones, el desenlace era el mismo: el piloto revisaba la aeronave y le decía que todo estaba solucionado. La tercera vez, sin embargo, el sueño terminaba con el accidente y con las noticias informando lo sucedido. “Dios me dio tres señales y yo no las entendí”, expresó entonces, recordando el temor de no alcanzar a conocer a su hijo, que estaba por nacer.

El propio cantante había detallado que el episodio real ocurrió después de cumplir una agenda de entrevistas en Medellín. Contó que la aeronave acababa de salir del taller, lo que inicialmente le dio tranquilidad. Sin embargo, al despegar, algo no salió bien. “A los pocos segundos de estar en pista sentí un estallido y el avión comenzó a inclinarse”.

En ese momento, explicó, los instrumentos empezaron a fallar. No había velocidad ni ascenso, y los motores marcaban errores constantes. Uno de los acompañantes incluso le alertó que de uno de los motores estaba saliendo agua. Jiménez describió esa experiencia como un instante vivido en cámara lenta, con la sensación de que el desenlace era inevitable.

El impacto emocional fue enorme. En esa etapa de su vida faltaban apenas diez días para el nacimiento de su hijo. “Yo pensaba que no iba a conocer al niño”, dijo entre lágrimas en aquella entrevista. Reconoció que, tras ese episodio, cayó en una fuerte depresión que se prolongó por varios meses y que necesitó apoyo profesional para salir adelante.

Su esposa, Sonia Restrepo, también recordó ese momento como uno de los más difíciles para la familia. Contó que recibió una llamada angustiante, en la que el cantante apenas podía hablar y le confesó el miedo de no llegar a ver a su hijo debido a las fallas de la aeronave.