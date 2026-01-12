Desde el reciente fallecimiento del cantante de música popular, Yeison Jiménez, quien murió junto a 4 miembros de su equipo en medio de un grave accidente aéreo el pasado sábado, su nombre no ha dejado de aparecer en las noticias ni de resonar en redes sociales, donde miles de sus seguidores no han desaprovechado oportunidad para resaltar las cualidades que más lo caracterizaron en vida.

En medio de este contexto, una publicación ha comenzado a ganar gran notoriedad entre tantas otras, no solo porque en ella se corrobora una vez más la gran humildad del artista, sino también porque presenta la que, supuestamente, sería la última fotografía que el cantante se tomó justo antes de morir.

Desde que se conoció la noticia del accidente de la avioneta en la que se transportaba Yeison Jiménez y parte de su equipo, en las redes han comenzado a circular varias imágenes que revelarían los minutos previos al siniestro; no obstante, en ninguna de ellas se logra apreciar al intérprete de ‘Aventurero’ directamente.

Es por esto último precisamente que esta foto en cuestión ha generado tanto interés por parte de los internautas, pues, según afirma el propietario de la cuenta que lo compartió, dicho registro se habría tomado apenas un par de minutos antes de que Jiménez abordara la aeronave en la cual, finalmente, acabó perdiendo la vida.

En la imagen se observa al artista caldense en lo que al parecer sería una tienda de abarrotes, en compañía de dos mujeres, aparentemente empleadas del lugar, quienes posan a su lado muy sonrientes.

Todo parece indicar que dicha fotografía se tomó sin previa planificación. Al parecer, las trabajadoras de la tienda, al reconocer al cantante, no quisieron perder la oportunidad y detuvieron sus labores por un momento para acercarse a él y solicitarle la foto, a lo cual él accedió amablemente.

Tras la filtración de la imagen, los comentarios de los usuarios no se hicieron esperar. La mayoría de personas coincidieron en resaltar la sencillez y nobleza de Yeison, quien desde sus inicios cautivó al público no solo por su talento, sino también por su humildad y cercanía con sus fanáticos.

Ahora bien, vale la pena mencionar que además de esta foto, también en redes se encuentra circulando un segundo registro audiovisual, que presuntamente se habría tomado el mismo día del siniestro, pero en este el cantante sí aparece al interior de la avioneta del accidente.

El video en cuestión muestra a Yeison Jiménez contento y compartiendo algunas risas con los demás ocupantes. “Venga que le estoy dando la alimentación al niño”, se le escucha decir entre risas al cantante, mientras intenta darle una bebida a Jefferson Osorio, su booking manager, quien también murió en el siniestro.

“Este es como Santiago, como mi hijo, a las malas toca darle”, agregó Jiménez, con una sonrisa en el rostro, antes de que la avioneta intentara despegar con destino hacia Marinilla, Antioquia, donde tenía programado su próximo concierto, al cual nunca alcanzó a llegar.