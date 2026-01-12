La muerte del cantante de música popular Yeison Jiménez tiene conmocionados a sus familiares y seguidores. Pues su partida fue repentina el pasado 10 de enero, cuando el artista se dirigía hacia el municipio de Marinilla, Antioquia, para cumplir con un concierto, que hacía parte de las fiestas locales. Sin embargo, la avioneta en la que se transportaba sufrió un grave accidente, en el que perdió la vida.

El mundo artístico está de luto porque ha perdido a uno de los grandes; el género popular llora su fallecimiento y diversos colegas han manifestado su enorme tristeza, y no solo cantantes de música popular sino de otros géneros, quienes reconocen la grandeza de Jiménez y el legado que deja.

Como homenaje a un gran cantante y ser humano, le recordamos 10 de las mejores canciones del ‘aventurero’, como era conocido popularmente en la música. Siempre será recordado ‘con el corazón’.

Aventurero: El clásico con el que Yeison Jiménez llegó a la fama.

Ya no mi amor

Por qué la envidia

Guaro Remix

Vete

El Mejor