Camila Jiménez, hija mayor de Yeison Jiménez, compartió en redes sociales un video junto al cantante que ha generado profunda tristeza entre los seguidores del artista. En el clip se observa al artista caldense con Camila usando un filtro divertido con lentes, bigote y barba.

El video está acompañado del mensaje: “Te amo papá”, resaltando la excelente relación y fuerte vínculo de padre e hija que tenían ambos, pues el ‘aventurero’ se convirtió en el padre de la adolescente desde que tenía aproximadamente cinco años.

En los comentarios, Camila añadió: “Perdón si subo cosas, solo me siento mal y lo recuerdo así”, escribió en las últimas horas como una forma de rendir homenaje al querido cantante de música popular.

Este mensaje se suma al de Lina Jiménez, hermana del artista, quien escribió en sus redes sociales: “Hermano te amo. Qué dolor tan grande, nos dejaste. Fuiste feliz hasta el último minuto de tu vida, Dios, que esto sea un sueño por favor”.

Yeison Jiménez era padre de Camila, la mayor, de aproximadamente 15 años, a quien consideraba como su propia hija, aunque era su hijastra; Thaliana, con aproximadamente 7 años; y Santiago, el único varón e hijo menor, nacido en 2024.