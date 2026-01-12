El celular se ha convertido en una herramienta indispensable para el trabajo, el estudio y la vida cotidiana porque ayuda a estar comunicados todo el tiempo.

Desde enviar mensajes y revisar correos hasta tomar fotos, editar documentos y realizar pagos, el celular almacena una enorme cantidad de información personal. Pero el exceso de datos y la publicidad invasiva pueden afectar seriamente su rendimiento.

Uno de los principales factores que provoca que un celular se vuelva lento es la presencia constante de anuncios dentro de aplicaciones y del propio sistema Android. Esta publicidad no solo resulta molesta, sino que también consume memoria RAM, agota la batería más rápido y puede comprometer la seguridad del usuario.

¿Por qué la publicidad ralentiza su celular?

En muchos dispositivos Android, especialmente aquellos con capas de personalización, los anuncios vienen integrados en aplicaciones nativas, gestores de archivos, tiendas de temas y hasta en la pantalla de inicio. Estos contenidos se ejecutan en segundo plano, consumen recursos y generan un mayor tráfico de datos.

Además, algunas aplicaciones gratuitas incluyen publicidad excesiva que se mantiene activa incluso cuando no están en uso, lo que afecta directamente la velocidad del sistema.

¿Cómo desactivar los anuncios del sistema Android?

Para mejorar el funcionamiento del celular y reducir la publicidad, se recomienda aplicar estos ajustes básicos:

Desactivar el identificador de anuncios desde los ajustes de privacidad.

Desactivar los anuncios personalizados en la configuración de Google.

Usar un DNS privado como AdGuard para bloquear anuncios a nivel de red.

Limitar las notificaciones innecesarias de aplicaciones.

Revisar qué apps tienen permisos para mostrar anuncios en pantalla.

