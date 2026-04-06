PlayStation Plus existe desde hace muchos años en PS4 y PS5, pero un gran porcentaje de jugadores desconoce que va más allá del multijugador online.

Leer también: WhatsApp apuesta por la IA para ayudarle a responder mensajes sin mucho esfuerzo

Algunos jugadores saben que su plan les permite jugar online, pero desconocen que también pueden recibir juegos mensuales, descuentos, guardado en la nube, pruebas de juego o acceso a catálogos adicionales. También desconocen las diferencias entre un tier y otro.

PSA: Remember to claim your PlayStation Plus Monthly Games! pic.twitter.com/mVZgMPn1jh — PlayStation (@PlayStation) April 5, 2026

Diferencias entre Essential, Extra y Premium, según ChatGP

El servicio PlayStation Plus se divide en tres niveles: —Essential, Extra y Premium. Estos están diseñados para distintos tipos de jugadores según sus necesidades y presupuesto.

Essential es el nivel básico. Incluye acceso al multijugador online, juegos mensuales, almacenamiento en la nube, descuentos exclusivos y funciones como Share Play. Está pensado para jugadores habituales que solo buscan las funciones esenciales sin pagar de más por un catálogo amplio. Es la opción más económica y cumple con lo necesario para jugar online y recibir algunos títulos cada mes.

Extra amplía todo lo anterior añadiendo un catálogo de aproximadamente 400–450 juegos de PS4 y PS5, incluyendo colecciones como Ubisoft+ Classics. Es ideal para quienes quieren variedad y prefieren explorar muchos juegos sin comprarlos individualmente. Representa un punto intermedio en precio y contenido, ofreciendo una buena relación calidad-precio para jugadores activos.

Premium es el nivel más completo. Incluye todo lo de Essential y Extra, además de un catálogo de juegos clásicos (PS1, PS2, PSP y algunos de PS3), pruebas de juegos por tiempo limitado, juego en la nube (streaming) y contenido adicional como películas. Está orientado a jugadores veteranos, curiosos o quienes buscan la experiencia más completa posible dentro del ecosistema PlayStation.