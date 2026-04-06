Los ojos del mundo están puestos en la misión Artemis II de la NASA, que envió a la nave Orión a rodear la Luna, lo que supone el viaje más largo jamás hecho por los seres humanos en la historia.

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Sin embargo, este hecho, así como otras misiones que están en planificación o estudio por parte de la NASA, podrían quedar en el limbo, o al menos serían replanteadas, gracias a que el presidente Donald Trump anunció que presentará un proyecto para reducir el presupuesto a programas sociales, que incluye el de la organización espacial.

La propuesta, según lo que informa CNN en español, incluye una solicitud para dar un impulso de US $1.000 millones al programa Artemis de la agencia, enfocado en la Luna, pero al tiempo solicita grandes recortes al presupuesto científico de la NASA, casi 50 %.

“Se recortarían los programas de exploración del sistema solar exterior, la astrofísica, la heliofísica; todo aquello que contribuye al programa humano y lo hace posible”, dijo Jack Kiraly, director de relaciones gubernamentales de The Planetary Society, un grupo sin fines de lucro que aboga por la exploración espacial, citado por CNN, sobre la propuesta.

Por otro lado, el director de la NASA, Jared Isaacman, quien asumió el cargo en diciembre, dijo que apoya las propuestas del presidente.

“El presupuesto de la NASA es mayor que el de cualquier otra agencia espacial en el mundo”, afirmó Isaacman en el programa State of the Union de CNN el domingo. “El presupuesto científico de la NASA es mayor que el de todas las demás agencias espaciales combinadas en el mundo”.

Agregó que US $10.000 millones en financiamiento, destinados en su mayoría a vuelos espaciales tripulados y exploración de Marte, también se incluyeron en el One Big Beautiful Bill de Trump el año pasado.

Aseguró el director que con ese financiamiento la NASA debería poder impulsar un asentamiento lunar, crear una nueva nave espacial a Marte impulsada por propulsión nuclear y poner en marcha diversas misiones científicas, como el telescopio espacial Nancy Grace Roman.

Con la propuesta de Trump, otros programas de la NASA, como el de lanzar un reemplazo para la Estación Espacial Internacional, quedaría en el limbo.

“Esta propuesta resucita innecesariamente una amenaza existencial al liderazgo de EE. UU. en ciencia y exploración espacial”, dice un comunicado de The Planetary Society.