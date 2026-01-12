El Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses informó en la tarde de este lunes 12 de enero que ya fue identificado el cuerpo del cantante Yeison Jiménez, y que será entregado a sus familiares después de las 6:00 de la tarde.

Asimismo, la entidad forense señaló que también logró la identificación de Jefferson Osorio, mánager del artista, quien viajaba con Jiménez en la avioneta cuando ocurrió el accidente aéreo en Paipa, Boyacá, el pasado 10 de enero.

Medicina Legal indicó además que sigue avanzando en los “procedimientos técnico-científicos y médico-legales” para identificar a los otros cuatro cuerpos, que serán entregados este 13 de enero.

“Como resultado del trabajo forense adelantado, se logró la plena identificación de dos cuerpos, correspondientes a Yeison Orlando Jiménez Galeano y Jefferson Osorio Vásquez, cuya entrega a sus familiares se realizará después de las 6:00 p. m. del día de hoy, en coordinación con las autoridades competentes”, se lee en el informe.

Asimismo, Medicina Legal indicó que dos cuerpos más fueron identificados mediante “odontología forense”, mientras que continúan las labores orientadas a culminar la identificación de los dos restantes.

Por su parte, el director general del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, Ariel Emilio Cortés, enfatizó que “de acuerdo con el avance de los procedimientos y una vez se cumplan los requisitos legales, se prevé la entrega de los cuatro cuerpos el día de mañana”.

Finalmente, Cortés manifestó, a través del comunicado, que “el Instituto desarrolla este proceso en cumplimiento de sus funciones misionales, garantizando el rigor técnico, el debido proceso y el respeto por las personas fallecidas y sus familias”.