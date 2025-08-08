El periodista colombiano Fredy Calvache, excorresponsal de ‘Noticias Caracol’, mantiene al tanto a sus seguidores en redes sociales de su estado de salud. En abril pasado reveló que fue diagnosticado con cáncer gástrico en Suiza, donde reside en asilo tras recibir amenazas en 2023 por su trabajo periodístico.

Fredy Calvache publicó este jueves un video en su cuenta de Facebook para contar a su comunidad virtual una dura noticia: los médicos le dijeron que no hay esperanza de recuperación de la enfermedad.

“Según los médicos, no hay esperanza”, escribió el periodista en la publicación.

Calvache se grabó sentado en una de las camas del centro médico donde permanece hospitalizado en el país europeo. Detalló que los médicos han decidido no continuar con el tratamiento contra el cáncer por lo avanzado que este se encuentra.

“Las noticias acá no son muy buenas. Hace unas dos horas tuvimos una reunión con el equipo médico de este lugar y realmente ellos desisten de continuar con el proceso investigativo y de tratamiento contra el cáncer como tal”, dijo Fredy a la cámara.

El equipo médico que lo atiende le comunicó que a partir de ahora recibirá cuidados paliativos, enfocados a aliviar el sufrimiento físico y psicológico tanto del paciente como de su familia.

“Solamente han dicho que se dedicarán a limpiar las heridas, las sondas y tratar de que el alimento no me falte por la vena para seguir viviendo, pero realmente no hay esperanza de que ellos se motiven a hacer una nueva cirugía o nuevos estudios”, detalló el excorresponsal de ‘Noticias Caracol’ en Cauca.

Pidió nuevamente a sus conocidos y seguidores que oren por su salud, pues él y su familia no dejan de esperar un milagro.

“Lo único que nos queda es el milagro que tanto esperamos… descansaré con sus oraciones, con todos esos buenos deseos y la energía positiva que pongan de su parte y que ustedes me envíen”, sostuvo.