Dos ciudadanos extranjeros fueron inadmitidos al país por Migración Colombia luego de que se verificara que pretendían entrar a territorio nacional con fines de explotación sexual.

De acuerdo con la entidad migratoria, quien dio aviso fue a Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP) y de Turkish Airlines quien advirtió de los comportamientos sospechosos de los dos estadounidenses.

El personal de la aerolínea turca aseguró que presuntamente estos dos hombres habrían estado grabando sin consentimiento a una niña menor de edad durante el vuelo que venía de Panamá. Esto fue razón suficiente para que Migración activara el protocolo de turismo con fines de explotación sexual.

Pero eso no fue todo, las autoridades les encontraron dentro de su equipaje prendas de lencería femenina que luego estos ciudadanos admitirían que serían utilizadas para explotar sexualmente a personas en el país.

Caen dos extranjeros en El Dorado: uno con circular roja y otro con pasaporte falso

En el Aeropuerto Internacional El Dorado, Migración Colombia detectaron y adoptaron medidas contra dos extranjeros que intentaron ingresar al país de manera irregular. En el primer caso, un ciudadano de nacionalidad dominicana fue expulsado de Colombia tras presentar un pasaporte español falso durante un control migratorio de rutina.

La irregularidad fue identificada por una oficial de la entidad migratoria, quien activó de inmediato los protocolos de verificación. “Con el apoyo del equipo de grafología, se confirmó la falsedad del documento. El extranjero fue puesto a disposición de la autoridad competente para el proceso de judicialización y, una vez surtido el trámite, se aplicó la medida administrativa de expulsión, en estricto cumplimiento de la normatividad migratoria vigente”.

En un segundo procedimiento, Migración dejó a disposición de Interpol Colombia a una ciudadana extranjera quien registraba notificación roja vigente emitida por México por el delito de fraude. La mujer arribó al país procedente del país norteamericano en un vuelo comercial y, tras la alerta, fue entregada formalmente a la autoridad para el trámite correspondiente.

Así mismo, fue puesto a disposición de Interpol un colombiano quien llegó al país en un vuelo procedente de Chile y registraba notificación roja emitida por Honduras por el delito de lavado de activos. “En ambos casos, las entregas se realizaron conforme a los protocolos establecidos y bajo actas oficiales”.