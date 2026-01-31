Por medio de una extensa publicación en su cuenta de X, el presidente Gustavo Petro le salió al paso a las declaraciones del exministro de Hacienda de su Gobierno, José Antonio Ocampo, sobre recortes de presupuesto, a propósito de la desición de la Corte Constitucional de suspender el decreto de emergencia económica.

En el mensaje del mandatario informó que el Gobierno hará un recorte presupuestal por $16 billones.

“Un economista debe decir la verdad”, se lee al principio de la publicación del presidente.

Agregó: “Recortes hemos hecho dos veces: uno por 12 billones y otro por 16. Vendrá otro por 16. Estos recortes suman 44 billones de pesos corrientes del gobierno. Claro que pudieron ser dinero en beneficio del pueblo, pero me equivoqué en la escogencia de Ocampo”.

Siguió explicando: “Solo comparar el recorte con los gastos innecesarios generados por Duque/Ocampo o los ingresos pérdidos por la Corte Constitucional y el Congreso, muestra que el déficit fiscal no debería existir”.

Además, fue haciendo varias preguntas sobre el tema y respondiendo los mismos cuestionameintos.

“Pregunta: ¿Cuánto es el gasto artificial del subsidio a la gasolina, formado por Restrepo en el gobierno Duque y seguido por Ocampo?: 70 billones. ¿Cuánto es lo que hemos pagado por endeudamiento de corto plazo con el FMI?: 16 billones ¿cuánto en opción preferencial de energía: 6 billones ¿Cuánto cuesta el adelanto de impuestos hecho por Ocampo en el año 2023 y que desfinanció el 2024, y que, tiene razón, fué muy torpemente medido por Reyes, y, ¿qué representa el primer recorte de cerca de 5 billones de pesos anuales de la mitad de la reforma tributaria del 2022?. Esta es la mayor irresponsabilidad de la mayoría de la Corte Constitucional al seguir a Ibañez y el magistrado Reyes en su modelo plutocratico: 5 billones anuales", trinó.

También se refirió a la decisión de la Corte Constitucional sobre la emergencia económica.

“La Corte Constitucional decidió permitir la deducibilidad de regalías en las empresas del carbón y petróleo y subsidiar las fortunas del sector económico más poderoso, y continuó haciendo lo mismo con el hundimiento de la emergencia económica. En el año 2024, empezó el crecimiento del déficit y su mecanismo de crecimiento especulador de la deuda a través de la tasa de interés. La caída del déficit fue solo un artificio construido por Ocampo adelantando la tributación del año 2024. Solo hay que restar del endeudamiento del gobierno, el gasto por pago de la deuda y nos daremos cuenta, que si hubiéramos tenido a un Ocampo, y una Corte más comprometidas con el pueblo, no habría crecido el déficit fiscal”, publicó.

Acusó también al Banco de la República, a la corte y a Ocampo se tener una política insana en lo económico.

“Los recortes los hemos hecho, pero no superan la insana política económica de Banco, la Corte y Restrepo y Ocampo. La respuesta del gobierno hecha con la emergencia económica, después del hundimiento de dos leyes de financiación por el Congreso, ha sido muy sensata. Este análisis no es para llorar sino para actuar. La incidencia de lo hecho por el Banco de la República no perjudica por ahora los ingresos laborales”.