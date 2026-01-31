El Gobierno nacional mantiene el 1 de febrero como “hora cero” para la entrada en vigencia de los aranceles anunciados a los productos de Ecuador, pese a los contactos diplomáticos para rebajar la tensión bilateral, indicó este viernes la canciller Rosa Villavicencio.

“Se mantiene el 1 de febrero como la hora cero para la entrada en vigencia de los aranceles”, dijo la ministra a periodistas en Bogotá, donde señaló que su aplicación “va a depender de todo el trámite legal que debe realizarse”.

En ese sentido, la canciller añadió: “Nosotros mantenemos el diálogo y tuvimos oportunidad de dialogar brevemente ayer (jueves) en Panamá”, donde coincidieron en la segunda edición del Foro Económico Internacional América Latina y el Caribe.

Villavicencio señaló que Colombia busca “avanzar en cómo desescalar” la tensión comercial desatada por la decisión del presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, de aplicar un arancel del 30 % a las importaciones de productos colombianos por la supuesta “falta de reciprocidad y acciones firmes” en la lucha contra el narcotráfico en la frontera de 586 kilómetros.

En ese contexto, la canciller sostuvo que Colombia ha mantenido la cooperación en materia de seguridad y lucha contra el narcotráfico y aseguró que la Administración del presidente Gustavo Petro ha brindado “toda la colaboración militar, de inteligencia y formación” a Ecuador.

No obstante, reconoció que para el Gobierno colombiano “siguen siendo inexplicables los motivos” que llevaron a Noboa a anunciar el pasado 21 de enero los aranceles, que también se extendieron al transporte del crudo colombiano por el Sistema de Oleoducto Transecuatoriano (SOTE), donde la tarifa pasó de tres a 30 dólares por barril.

La tensión bilateral se produce además en medio de otras medidas adoptadas por Bogotá, entre ellas la suspensión temporal de la venta de energía eléctrica a Ecuador, una decisión que el Gobierno colombiano atribuyó a la necesidad de priorizar el abastecimiento interno.

Villavicencio afirmó que “quizás ellos quieren un acuerdo mucho más tácito en torno a cómo nosotros, que tenemos una mayor capacidad militar, podemos ayudarles a reducir a estos grupos”.

La canciller señaló que el 15 de enero, seis días antes de que Noboa anunciara los aranceles, se realizó una reunión con el embajador de Ecuador en Bogotá, en la que Colombia reiteró su disposición al trabajo conjunto.

Entre los productos sujetos al arancel que Colombia prevé cobrar a los ecuatorianos se encuentran alimentos como frijoles, arroz, plátanos, aceites y azúcar, además de neumáticos, calzado, tubos de aluminio, bombonas y botellas, alcoholes etílicos e insecticidas, entre otros.