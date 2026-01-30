En un acto en el Tribunal Superior de Justicia, la presidenta encargada de Venezuela anunció que llevará a la Asamblea Nacional un proyecto de ley para una amnistía a los presos políticos del país.

“Anuncio una ley de amnistía general y encargo que esa ley se lleve a Asamblea Nacional para favorecer la convivencia en Venezuela”, dijo.

Agregó que espera “que nadie imponga la violencia o la venganza, para que todos vivamos con respeto”, y señaló que la decisión ya había sido hablada con Nicolás Maduro.

Hay que recordar que los excarcelados en las últimas semanas siguen bajo medidas cautelares como prohibición de salida del país o restricciones para declarar públicamente y acceder a determinados empleos.

Además del anuncio sobre una amnistía a presos políticos, la presidenta encargada también indicó que se cerrará el Helicoide como prisión para que sea convertido en un centro de servicios sociales y deportivos para la comunidad.

Hasta este jueves 29 de enero, la ONG Foro Penal confirmó la excarcelación de 302 presos políticos desde el pasado 8 de enero, cuando se anunció la liberación de un “número importante” de personas, pocos días después del ataque de Estados Unidos en el país suramericano, que terminó con la captura del presidente venezolano, Nicolás Maduro, y de su esposa, Cilia Flores.

Varias ONG aclararon que los presos políticos han sido excarcelados, pero no cuentan con una liberación plena, ya que se les otorgaron medidas sustitutivas a la privativa de libertad, tal como dijo el miércoles a EFE la coordinadora de la organización Justicia, Encuentro y Perdón (JEP), Martha Tineo.