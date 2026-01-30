El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) de Venezuela informó este viernes que seis periodistas permanecen detenidos en el país, tras denunciar un nuevo caso de una persona que lleva ocho meses encarcelado.

Sobre el nuevo caso, el SNTP detalló en su cuenta de X que se trata de Pedro Urribarri, quien permanece detenido en la cárcel Yare II, en el estado Miranda, “después de varios traslados”.

Urribarri fue detenido el 21 de mayo de 2025, días antes de las elecciones regionales y legislativas en Venezuela, y “enfrenta un juicio por los supuestos delitos de conspiración e instigación al odio”, subrayó la gremial.

“Pedro es un joven periodista de 30 años, apreciado por sus amigos y familiares. Se dedicaba a la publicidad y el mercadeo y ha sido vinculado a supuestas acciones de saboteo de las elecciones. Ninguna de estas acusaciones han podido ser probadas en el juicio”, indicó el SNTP.

Los comicios regionales y legislativos estuvieron marcados por un rechazo de la oposición mayoritaria, que asegura que la abstención fue superior al 85 %, y en medio de una crisis política prolongada, luego de su denuncia de “fraude” en las presidenciales de 2024, cuando Nicolás Maduro fue proclamado presidente reelecto por el ente electoral, controlado por el chavismo.

Los otros cinco periodistas detenidos, según el SNTP, son Marifel Guzmán, detenida el 7 de febrero de 2025; Deivis Correa, desde el 31 de julio de 2024; Rory Branker, desde el 20 de febrero de 2025; Jonathan Carrillo, desde el 20 de julio de 2022 y Juan Pablo Guanipa.

Este último, dirigente opositor cercano a la líder María Corina Marchado, fue detenido el 23 de mayo de 2025 en un operativo policial dirigido a desmantelar un presunto plan para “boicotear”, con supuestos “actos terroristas”, los comicios regionales y legislativos celebrados ese mes.

La última vez que Guanipa apareció en público fue el 9 de enero del año pasado, en la víspera de la juramentación de Maduro para un cuestionado tercer mandato consecutivo.

Ese día, el dirigente acompañó a Machado en una protesta en Caracas en defensa del reclamado triunfo del líder opositor Edmundo González Urrutia, actualmente exiliado, en las presidenciales de 2024.