La presidente encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, recibió este jueves a una delegación de la petrolera estatal de Indonesia, Pertamina, con el fin de fortalecer la cooperación entre ambas naciones, en medio de la aprobación de la reforma de la Ley Orgánica de Hidrocarburos en el país suramericano.

La delegación de Pertamina fue recibida por Rodríguez en el palacio de Miraflores, sede del Gobierno, junto a funcionarios del Ministerio de Hidrocarburos de Venezuela, según imágenes difundidas por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

El objetivo de la reunión, según VTV, es afianzar el “mapa de cooperación” con Indonesia, luego de que en 2024 ambos países firmaran un memorando de entendimiento para la cooperación en petróleo y gas.

Previamente, Rodríguez informó que esta delegación indonesia llegó a Venezuela como, aseguró, también ha recibido a empresas trasnacionales petroleras de Europa, sin ofrecer mayores detalles.

“Hoy recibimos a una de las empresas más importantes de Indonesia y hablábamos justamente del contenido de esta ley, la importancia que tiene para dar mayor valor jurídico a las inversiones internacionales que lleguen a Venezuela”, dijo desde una marcha chavista tras la aprobación de la reforma de la Ley Orgánica de Hidrocarburos.

Este jueves, la Asamblea Nacional (AN, Parlamento) de Venezuela aprobó por unanimidad la reforma de la Ley Orgánica de Hidrocarburos, impulsada por Rodríguez, para incentivar la inversión privada y extranjera en el sector petrolero, en momentos en el que el presidente de EE.UU., Donald Trump, apuesta por revitalizar las infraestructuras en este país.

Tras los cambios aprobados en la sesión parlamentaria, se abren espacios para la participación privada en actividades primarias (exploración, extracción, recolección, transporte y almacenamiento) y para la inversión extranjera, incluso con la posibilidad de que los conflictos puedan ser resueltos “mediante mecanismos alternativos de resolución de controversias, incluyendo mediación y arbitrajes”.

Delcy Rodríguez presentó la reforma días después del ataque militar en el que Estados Unidos capturó al mandatario Nicolás Maduro y a su esposa, Cilia Flores, y de que Trump asegurara que la venta de petróleo venezolano se hará bajo la tutela de su país, que este mes cerró un acuerdo con Caracas por 500 millones de dólares.