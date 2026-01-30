La Fundación Ideas para la Paz reveló un reciente informe que señala que actualmente Colombia tiene 27.000 combatientes de grupos armados ilegales, que mantienen un récord en disputa territorial.

Leer más: Revelan último audio del avión de Satena antes del accidente en Norte de Santander

Según la fundación, el Clan del Golfo, con un aumento del 30%, se consolida como el grupo que más crece en hombres (3.328 con armas) y en expansión territorial, con corte a 2025.

Seguidamente, la Coordinadora Nacional del Ejército Bolivariano (CNEB), un grupo armado disidente surgido a finales de 2024 tras la desintegración de la Segunda Marquetalia, y formado por la fusión de los Comandos de la Frontera y la Coordinadora Guerrillera del Pacífico, se ubica como el segundo grupo que más crece en el país, con un aumento del 25 % respecto a 2024.

Caso contrario, el grupo armado que menos crece en Colombia sería Comuneros del Sur, con 165 hombres armados y 6% de aumento respecto a 2024. Sin embargo, comparado con otros GAO la cantidad de integrantes es mínima.

Ver también: Laura Sarabia pidió a la Fiscalía que llame a declarar al presidente Petro tras sus acusaciones sobre designación de interventores de EPS

Por su parte el Estado Mayor Central (EMC), la principal disidencia de la antigua guerrilla de la FARC, liderada por Néstor Gregorio Vera, alias Iván Mordisco, el hombre más buscado de Colombia, tiene en sus filas 4.019 personas (+23 %), mientras que su rival, denominado Estado Mayor de Bloques y Frente (EMBF), cuenta con 2.958 integrantes (+22 %).

Fundación Ideas para la Paz Tabla que muestra el aumento de integrantes de Grupos Armados Organizados en Colombia, con corte a 2025.

“Colombia arranca este año electoral con un panorama de seguridad más frágil que el de años anteriores. Lejos de contenerse, el conflicto armado se ha intensificado, los grupos ilegales han crecido en número y poder, y el Estado sigue teniendo dificultades para recuperar el control en amplias zonas”, señala el estudio.

Le recomendamos: ‘John Valdez’: más que un tinto, toda una historia de vida

Según la FIP, “una de las señales más preocupantes del deterioro de la seguridad es el fortalecimiento sostenido de los grupos armados”, que a diciembre de 2025 “sumaban más de 27.000 integrantes, entre hombres en armas y redes de apoyo”, cifra que considera récord y que supone unos 5.000 más que en 2024.