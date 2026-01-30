El desempleo sigue cayendo en Colombia. Según el más reciente informe del Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas (DANE), la tasa de desocupación para el mes de diciembre de 2025 se ubicó en 8 %, lo que representa una reducción de 1,1 puntos porcentuales frente al mismo mes de 2024.

De acuerdo con la entidad, este dato de desempleo para dicho mes es casi similar al de diciembre de 2017, cuando se situó en el 8,9 %.

El dato implica que, durante diciembre, cerca de 2,7 millones de personas se encontraban sin empleo en el país. Esta cifra representó una disminución de 272 mil si se hace la comparación con diciembre de 2024.

En materia de ocupados, se destaca que unas 24,2 millones de personas se encontraban con trabajo en diciembre, aumentando en 603 mil en relación con diciembre de 2024.

Aunque se ha presentado un notorio aumento en las personas que consiguieron empleo, el Dane recalcó que en donde más se ha visto tendencia alcista de empleabilidad es en trabajadores por cuenta propia con un incremento de 920 mil personas en el mercado laboral y contribuyendo en 3,9 puntos porcentuales a la variación final.

Piedad Urdinola, directora del Dane, reveló que la tasa de desempleo para las mujeres en diciembre fue de 10,1 %, esto fue 3,7 puntos porcentuales mayor que la de los hombres que estuvo en 6,4 %.