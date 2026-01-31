El presidente Gustavo Petro pidió a su equipo de Gobierno acelerar, antes de que finalice su mandato, la consolidación de un pacto por la vida con la multinacional carbonífera Glencore, enmarcado en su política de transición energética y de protección de los territorios impactados por la minería.

Lea más: “Los más ricos de Colombia no quisieron dar ni un centavo para las finanzas públicas”: Petro sobre la suspensión provisional de la emergencia económica

El jefe de Estado insistió este viernes 30 de enero desde La Guajira, en que estos acuerdos deben poner en el centro la defensa de la vida, la preservación ambiental y la garantía de los derechos de las comunidades que durante décadas han convivido con la explotación de carbón.

De acuerdo con lo expresado por el mandatario, el pacto con la empresa debe materializarse en compromisos concretos orientados a disminuir los impactos ambientales, restaurar los ecosistemas afectados y mejorar las condiciones sociales en las áreas de influencia minera.

“Le pido a mi Gobierno que acelere el acercamiento antes de irnos, esto no había sido posible y por qué si es posible ahora, no solo la línea férrea, no solo la bahía misma, no solo la pista aérea, que es internacional y está allá, en Bahía Portete. Ferrocarril, pista aérea, puerto de aguas profundas y belleza, en territorio wayuu, donde solo se hizo y se construyó la exportación de carbón para un particular”, expresó Petro.

Ver más: Murió Raúl Benoit, reconocido periodista colombiano que estaba en el exilio y trabajó en Univisión: esta fue la razón de su fallecimiento

Además, recalcó que su administración pretende dejar encaminado un nuevo modelo energético para Colombia, que reduzca la dependencia del carbón y promueva una transición justa, responsable y sostenible, con respeto por los territorios y sus habitantes.

Finalmente, el anuncio ha despertado expectativa entre organizaciones sociales y ambientales, que confían en que un eventual acuerdo con Glencore se traduzca en acciones verificables y beneficios reales tanto para las comunidades como para el entorno natural.

Lea también: Ideam anticipa fin de semana lluvioso en Colombia: así estará el clima el 31 de enero y 1 de febrero