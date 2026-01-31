El periodismo colombiano está de luto tras la muerte de Raúl Benoit. La noticia fue confirmada por su hijo, Felipe Benoit, quien compartió un mensaje en redes sociales en el que recordó a su padre como un hombre dedicado a su familia y a su vocación profesional.

Raúl Benoit construyó su carrera en una de las épocas más peligrosas para ejercer el periodismo en Colombia. Su trabajo lo llevó a investigar temas sensibles relacionados con el narcotráfico y el conflicto armado, lo que lo convirtió en blanco de amenazas y atentados.

Hoy, 30 de enero de 2026, nos despedimos de mi papá, el periodista colombiano Raúl Benoit. Partió en paz, rodeado de amor, tras las secuelas de un ACV y el Parkinson. Siempre vivirá en nuestros corazones. Descansa en paz, papá.



Felipe Benoit.

A lo largo de su trayectoria, enfrentó situaciones extremas que pusieron en riesgo su vida, incluyendo intentos de secuestro y ataques armados. Estas experiencias lo obligaron, años después, a salir del país y establecerse en Estados Unidos, donde continuó vinculado al mundo de la comunicación.

En 2015, Benoit, caleño de nacimiento, sufrió un accidente cerebrovascular que transformó por completo su rutina. El episodio afectó su movilidad y su capacidad para comunicarse, obligándolo a iniciar un largo proceso de rehabilitación.



En 1984 salio al aire el Noticiero Promec y dio cubrimiento a lo que ya se veía venir, la desaparición de los Ferrocarriles Nacionales de Colombia. Raul Benoit reportero estrella del noticiero informa. ¡Tremenda Joya!



Aunque logró recuperarse parcialmente, su estado de salud se fue deteriorando con el paso de los años. Posteriormente, fue diagnosticado con la enfermedad de Parkinson, una condición neurológica que limitó progresivamente sus actividades profesionales.

A pesar de las dificultades, el periodista mantuvo una actitud positiva y compartió en varias ocasiones mensajes enfocados en el autocuidado y el equilibrio emocional.

La ACL lamenta el fallecimiento del periodista #RaúlBenoit, ocurrido el viernes 30 de enero en Cali, quien venía padeciendo serios quebrantos de salud. Manifestamos nuestros sentimientos de solidaridad y condolencias para su hijo Felipe, familiares y amigos.

Quienes lo conocieron destacan su fortaleza para enfrentar la adversidad. Benoit convirtió sus experiencias personales en un ejemplo de superación, alentando a otros a valorar la salud, la familia y la tranquilidad.

Durante sus últimos años, optó por una vida más tranquila, alejada del ritmo intenso del periodismo. Tras confirmarse su fallecimiento, su hijo publicó un emotivo mensaje en el que agradeció el apoyo recibido y resaltó los valores que su padre transmitió dentro y fuera del hogar.

Falleció el periodista Raúl Benoit. Trabajo hace muchos años en promec Univision El País y Occidente de Cali

“Siempre será recordado por su integridad, generosidad y amor por la verdad”, expresó.