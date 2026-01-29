La cantante Nicki Minaj volvió a llamar la atención del público tras expresar abiertamente su respaldo al expresidente Donald Trump durante un reciente evento político en Estados Unidos.
‘Sirât’, el viaje por el desierto nominado al Óscar
El cartagenero Osman inicia el 2026 con el lanzamiento de ‘Yo, Yo, Yo’
Ken cumple 65 años y Mattel sorprende al revelar su identidad completa
La artista dejó claro que su postura no se ha visto afectada por las críticas ni por la polémica que rodea al mandatario.
Durante su intervención en una cumbre organizada por seguidores de Trump, la rapera aseguró que continuará apoyándolo sin importar los comentarios negativos. Según sus palabras, las opiniones en contra solo fortalecen su convicción y la impulsan a mantenerse firme en su posición.
“Bueno, no sé qué decir, pero diré que probablemente soy la fan número uno del presidente. Y eso no va a cambiar. Y los que lo odian, lo que la gente dice, no me afecta en absoluto. De hecho, me motiva a apoyarlo más. Y nos motivará a todos a apoyarlo más”, dijo.
Además, Minaj señaló que no permitirá que campañas de desprestigio influyan en su manera de pensar. Para ella, el respaldo al exmandatario representa una decisión personal basada en sus propias creencias, más allá de las tendencias mediáticas o la presión social.
Obviamente sus declaraciones rápidamente se viralizaron en redes sociales, donde miles de usuarios reaccionaron tanto a favor como en contra de su postura política.
El evento contó además con la participación del empresario Kevin O’Leary, quien aprovechó el espacio para destacar la importancia de las políticas favorables al sector productivo. O’Leary afirmó que el apoyo gubernamental a las pequeñas y medianas empresas resulta clave para el crecimiento económico del país.