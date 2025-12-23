La rapera Nicki Minaj generó reacciones tras participar como invitada especial en la convención anual de Turning Point USA, celebrada en Phoenix, Arizona, donde expresó públicamente su respaldo al expresidente Donald Trump y a su actual administración.

La artista compartió escenario con Erika Kirk, viuda del activista conservador Charlie Kirk, quien lideró el encuentro ante una audiencia mayoritariamente afín al movimiento republicano. Durante la conversación, Minaj destacó la figura de Trump como un referente de liderazgo y afirmó que su gestión ha representado una esperanza para muchos ciudadanos del país.

Nicki Minaj being openly Transphobic on National TV.



"if you are born a Boy, be a boy, there is nothing wrong with being a boy how about that?" pic.twitter.com/qxTBsieSWT — Red Media (@RedMedia_us) December 21, 2025

En su intervención, la cantante aseguró que el mandatario ha inspirado a sus seguidores a mantenerse firmes frente a lo que considera decisiones políticas equivocadas, insistiendo en la importancia de “ganar con dignidad” y enfrentar a quienes, según ella, afectan los valores tradicionales.

Nicki Minaj también aprovechó el espacio para cuestionar duramente al gobernador de California, Gavin Newsom, especialmente por su postura frente a temas relacionados con la identidad de género en menores de edad. Las redes sociales no se hicieron esperar y algunos cibernautas la apoyaron, otros no.