Con una votación de seis votos a favor y dos en contra, la sala plena de la Corte Constitucional apoyó este jueves 29 de enero la ponencia del magistrado Carlos Camargo que proponía suspender el decreto de emergencia económica impulsado por el Gobierno de Gustavo Petro.

Lea más: Corte Constitucional suspendió de manera provisional el decreto de emergencia económica

Tras esta decisión, el acto administrativo no seguirá vigente hasta que haya una decisión de fondo.

“La ponencia del magistrado Camargo, a quien no apoyé para ser magistrado de la Corte Constitucional, en los decretos tributarios de emergencia del Gobierno no está basada en la ciencia de la economía política, ni en la teoría comprobada fehacientemente, con más de un millón de muertos de la humanidad, en el virus covid-19, cuya mayor lección a los economistas del mundo es que la riqueza nace del trabajo y de la naturaleza”, dijo en su momento el presidente Gustavo Petro.

Este viernes 30 de enero, desde La Guajira, el mandatario se volvió a pronunciar y aseguró que “los más ricos de Colombia, que aquí nunca vienen (a La Guajira), no quisieron dar ni un centavo para equilibrar las finanzas públicas de Colombia”.

Ver más: “Ahora vendrán las consecuencias de hundir el decreto”: Petro sobre suspensión de la emergencia económica

Y añadió, “¡codicia vs. vida! La codicia acaba con la vida, y los pueblos no tienen que estar detrás de los codiciosos, porque terminaríamos de nuevo en masacre y sangre; sino que tenemos que andar y construir la vida, porque entonces seremos libres, felices, mejores y una comunidad más portentosa, por enseñarle al mundo lo que los milenios de antes nos enseñaron”.