El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) dio a conocer su más reciente informe sobre las condiciones climáticas previstas para el fin de semana del sábado 31 de enero y domingo 1 de febrero de 2026, en el que se advierte la probabilidad de precipitaciones de diversa intensidad en amplias zonas del país, con mayor incidencia en regiones del norte, occidente y centro de Colombia.

De acuerdo con el reporte, durante la jornada de este sábado se presentaría un aumento general de las lluvias en gran parte del territorio nacional. No obstante, en la península de La Guajira y en algunos puntos del departamento del Putumayo se mantendrían condiciones mayormente secas.

Los mayores acumulados de lluvia, con episodios que podrían ser de moderados a fuertes, se esperan en departamentos como Córdoba, Antioquia, Chocó, Cauca, Valle del Cauca, el sur de Bolívar y Vaupés. En la región de la Orinoquía, el Ideam prevé un incremento localizado de las precipitaciones en zonas del oriente y norte del Meta, mientras que en Vichada se registraría una reducción de las mismas.

🌄Durante la mañana se observó nubosidad en gran parte del país ☁️; las principales lluvias 🌧️, en ocasiones acompañadas de tormentas eléctricas ⛈️, se registraron en las regiones Pacífica, Amazonia, Orinoquia y sectores de la región Andina.

— Ideam Colombia (@IDEAMColombia) January 30, 2026

En cuanto a la Amazonía, el panorama indica menos lluvias en Putumayo y Caquetá, aunque con aumentos puntuales en áreas de Vaupés y Amazonas. Para el archipiélago, se pronostican lloviznas entre leves y moderadas durante el transcurso del día.

Por otro lado, para el domingo 1 de febrero, las condiciones de inestabilidad atmosférica persistirían en sectores del occidente, norte y centro del país, con un incremento notable de las precipitaciones en Córdoba y Antioquia.

También, en la Orinoquía, se anticipa una disminución de las lluvias en Casanare, Arauca y el oriente de Vichada, mientras que en el Meta podría presentarse un repunte de las precipitaciones, especialmente en la zona del Ariari y municipios cercanos.

Respecto a la Amazonía, el Ideam señala una menor intensidad de las lluvias, principalmente en Putumayo, Caquetá y el trapecio amazónico. En la región Insular, se esperan cielos parcialmente nublados acompañados de lluvias entre bajas y moderadas.

Finalmente, el organismo también mantiene seguimiento permanente a varios afluentes de los ríos Magdalena y Cauca, debido al riesgo de crecientes súbitas, así como a zonas de ladera donde podrían presentarse deslizamientos de tierra.

Las autoridades hicieron un llamado a las comunidades ubicadas en áreas ribereñas o de alta pendiente para que permanezcan atentas a la información oficial y acaten las recomendaciones de los entes de gestión del riesgo durante el fin de semana.