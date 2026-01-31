Una grave emergencia se registró en la noche de este viernes 30 de enero en el corredor vial Honda, Tolima– Puerto Bogotá, luego de que un incendio de gran magnitud destruyera por completo el peaje Bicentenario, situado a las afueras del municipio de Guaduas, en Cundinamarca.

Lea más: Colombia mantiene el 1 de febrero como “hora cero” para imposición de aranceles a Ecuador

El hecho, originado por una falla mecánica en un vehículo, provocó momentos de angustia entre los conductores y dejó la infraestructura totalmente inservible.

De acuerdo con el reporte de las autoridades, el vehículo presentó problemas justo cuando transitaba por los carriles del peaje. Las llamas se expandieron rápidamente y alcanzaron las cabinas, afectando al menos dos carriles y comprometiendo toda la estructura del lugar.

El capitán César Santana, comandante del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Honda, le manifestó al medio Blu Radio que “inicialmente nos informaron que había un carro incendiado más arriba del peaje, por lo que pensamos que debía atender Guaduas. Pero al comunicarnos con una de las operadoras nos confirmó que el vehículo se estaba incendiando dentro de los carriles, al pie de las cabinas”.

Ver más: El ocaso de Laura Sarabia en el Gobierno de Gustavo Petro

REPORTAN INCENDIO DE BUS RAPIDO TOLIMA EN EL PEAJE BICENTENARIO UBICADO EN LA VÍA GUADUAS-HONDA



SIN MÁS DATOS AL MOMENTO pic.twitter.com/aXDzl55UM7 — LOS OJOS DE BUGA (@OjosDeBuga) January 4, 2025

Ante la intensidad del fuego, Bomberos de Honda activó de inmediato el plan de emergencia y envió una máquina extintora con dos unidades, además de un vehículo cisterna, para intentar frenar la propagación de las llamas.

“La verdad es que la estructura se quemó. El peaje prácticamente se quemó todo. Bomberos Honda logró hacer el control y apagar el incendio, pero los daños son totales. Afortunadamente no hay pérdidas humanas, solo materiales”, expresó el oficial.

Asimismo, aproximadamente 30 minutos después, unidades del Cuerpo de Bomberos de Guaduas arribaron al sitio para apoyar las labores de verificación, aunque el incendio ya había sido controlado. No obstante, la situación generó un fuerte impacto en la movilidad de la zona.

“En este momento la vía está completamente cerrada. Estamos evaluando si se puede habilitar un carril provisional, pero mientras tanto el paso entre Tolima y Cundinamarca permanece bloqueado”, agregó Santana.

Lea también: Fueron entregados a sus familias los cuerpos de las víctimas del accidente aéreo de Satena en Norte de Santander

Por otro lado, el alcalde de Honda, Juan Enrique Rondón García, confirmó que no se presentaron personas heridas y señaló que la Policía Nacional permanece en el sector garantizando la seguridad y el control del tránsito.

“El incendio ya fue controlado por Bomberos Honda. La Policía está protegiendo los bienes y regulando la movilidad, ya que el paso entre Cundinamarca y Tolima se encuentra totalmente cerrado. Como vía alterna, se recomienda la conexión por el sector de Cambao”, indicó.