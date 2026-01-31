El país continúa conmocionado tras el accidente de una aeronave de Satena que cubría la ruta entre Cúcuta y Ocaña, en el que murieron 15 personas, entre pasajeros y tripulación el pasado miércoles 28 de enero de 2026.

La emergencia fue reportada inicialmente por líderes comunitarios de la zona rural de La Playa de Belén, quienes alertaron sobre la ubicación del avión en un área de difícil acceso. Posteriormente, organismos oficiales confirmaron el hallazgo y activaron los protocolos de atención.

Agencia EFE

Asimismo, la aerolínea a traves de un comunicado divulgado este viernes 30 de enero, informó que, en coordinación con la Fiscalía Seccional de Norte de Santander y el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, “fueron entregados a sus familias los cuerpos de los pasajeros y tripulantes fallecidos”.

Por su parte, la empresa Searca “ha dispuesto el traslado aéreo de los féretros y sus acompañantes hacia las ciudades de origen” para la realización de las exequias en Arauca, Valledupar y Medellín. Asimismo, “en articulación con la aerolínea LATAM”, se tiene previsto el traslado de un féretro y sus acompañantes hacia la ciudad de Bogotá.

Además, Searca “reitera su compromiso de brindar un acompañamiento cercano y respetuoso a cada una de las familias”, ofreciendo orientación, canalización de solicitudes ante la empresa y el apoyo institucional necesario “en este momento de profundo dolor”.

Cabe recordar, que las causas del accidente no se han establecido, el coronel Álvaro Bello, director técnico de investigaciones de accidentes de la Aeronáutica Civil, detalló en diálogo con Blu Radio que de momento se está extrayendo la información y datos de la caja grabadora de voces. “Estamos en condiciones en este momento de poder hacer un proceso que va a llevar más tiempo, pero es la recuperación de los datos”, informó.

Identidades

Tripulación:

Capitán Miguel Vanegas Capitán José de la Vega

Pasajeros: