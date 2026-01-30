El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses informó este viernes, por medio de un comunicado, que ya culminó las labores técnico-científicas para identificar los cuerpos de las 15 víctimas del accidente aéreo en zona rural cercana al municipio de La Playa de Belén, en Norte de Santander.

“Como resultado de estos estudios forenses, se logró establecer la identidad de la totalidad de los cuerpos. En articulación con la Fiscalía General de la Nación, se avanza en el proceso de entrega a los familiares, conforme a los protocolos establecidos”, se lee en el escrito de Medicina Legal.

Hay que recordar que el accidente se registró el pasado miércoles 28 de enero con un avión de Satena que cubría la ruta entre Cúcuta-Ocaña. El Beechcraft 1900, matrícula HK-4709, estaba a solo cinco minutos de aterrizar en el aeropuerto de Ocaña. El avión se precipitó en el sector de La Playa de Belén, específicamente en Alto el Buey, en la zona rural de Curasica, un área de difícil acceso que complicó las labores de rescate.

La Aeronáutica Civil informó que los grabadores de datos de vuelo y de voz de cabina, conocidos como las “cajas negras”, ya fueron recuperados y asegurados, lo que marca un nuevo avance en la investigación. El director de la entidad, Luis Alfonso Chimenty, explicó que estos registros serán comparados con la evidencia hallada en el lugar del accidente para reconstruir la secuencia exacta de los hechos.

En el siniestro aéreo murieron Diógenes Quintero, representante a la Cámara por la Circunscripción Especial de Paz, y Carlos Salcedo, candidato al Congreso.

Además, murieron otros 13 personas: capitán Miguel Vanegas; copiloto José de la Vega; Natalia Acosta; María Torcoroma; Maira Avendaño; Carmen Díaz; Anirley Osorio; Juan David Pacheco; Karen Liliana Párales; Rolando Peñalosa; Ana Quintero; Jineth Rincón; y Mayra Alejandra Sánchez Cristo.