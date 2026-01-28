El representante Hernán Cadavid, del Centro Democrático, pidió al Consejo Nacional Electoral, CNE, que revoque la inscripción del candidato presidencial Iván Cepeda a la consulta del Frente por la Vida del próximo 8 de marzo.

Esto en medio del estudio que adelanta la corporación electoral sobre la eventual participación del senador del Pacto Histórico en la consulta de la centro izquierda.

La solicitud del parlamentario opositor se da “con base en la Ley 1475 del 2011, pues ya habría participado en otra el mes anterior recibiendo todos los beneficios que con esta conlleva, entre ellos la reposición de votos con recursos de los colombianos”.

Cepeda Castro, por su parte, ha dicho que presentará una tutela si no lo dejan ir a la consulta pese a haber participado en la consulta de octubre pasado.