El representante Hernán Cadavid, del Centro Democrático, denunció en sus redes sociales que “hoy 17 de diciembre la Comisión de Acusaciones le acaba de cerrar 16 procesos” al presidente Gustavo Petro.

“Qué regalazo de navidad. Dejo la constancia de mi separación de esta sesión porque no puedo hacer parte de semejante barbaridad y abuso”, ‘trinó’ el parlamentario opositor anexando el documento dirigido a la célula legislativa de la cámara baja.

“Se está instrumentalizando la Comisión de Investigación y Acusación para adelantar actuaciones orientadas a archivar procesos en contra del presidente Petro de una manera que desborda el ejercicio serio, objetivo e imparcial que debe caracterizar la función investigativa de esta Comisión”, se lee en la constancia.

Agrega la misiva que “prueba de lo anterior es la inclusión de 19 expedientes en contra del presidente Petro como primeros puntos en el orden del día, los cuales corresponden a proyectos nuevos que no habían sido incluidos en anteriores citaciones, a pesar de la existencia de numerosos proyectos radicados que se encuentran pendientes de trámite, circunstancia que a mi juicio evidencia un uso indebido del escenario de la Comisión”.

Y, finalmente, rechazó Cadavid los “actos de impunidad” y el hecho de “legitimar actuaciones que no correspondan al cumplimiento estricto del deber constitucional de investigar con independencia, rigor y transparencia”.