Los magistrados ponentes del Consejo Nacional Electoral, CNE, aún no han entregado la ponencia a la corporación sobre la participación del precandidato presidencial Iván Cepeda y por ello se aplaza la decisión prevista para los próximos días.

Por esta razón también se levantó la sala plena extraordinaria del pasado sábado y el expediente se retomará este domingo.

Los togados Fabiola Márquez, Alba Lucía Velásquez y Álvaro Echeverry, cercanos al petrismo, no presentaron la ponencia que será sometida a consideración de los nueve integrantes del tribunal.

Este asunto retrasa un proceso que contempla la recepción de argumentos de las partes interesadas, la elaboración de la ponencia por parte de los magistrados designados y la discusión y votación en sala plena.

La discusión será retomada este domingo, cuando se espera que el documento sea finalmente presentado y se pueda avanzar hacia una decisión que defina si Cepeda Castro aparecerá o no en los tarjetones de la consulta del próximo 8 de marzo a pesar de haber participado también en la consulta petrista de octubre pasado.