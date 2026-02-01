Horas antes de su viaje a Washington, el presidente Gustavo Petro se refirió al panorama electoral de este año y a la atención que despierta en el país la determinación que deberá adoptar el Consejo Nacional Electoral frente a la eventual participación de Iván Cepeda en la consulta del Frente por la Vida, prevista para el próximo 8 de marzo. En caso de recibir el aval, Cepeda podría unirse a Roy Barreras, Juan Fernando Cristo y Camilo Romero.

El jefe de Estado dio a entender que el CNE podría negar esa posibilidad y, en ese contexto, publicó un mensaje en el que advierte sobre posibles afectaciones al sistema democrático.

“Se avecina un golpe a las garantías libres y democráticas de Colombia. Si la consulta del año pasado se califica de interpartidista, no fue sino porque el mismo CNE no dio el paso a tiempo, como se le solicitó, al derecho fundamental de la ciudadanía a fundar partidos y asociaciones políticas, o sus fusiones, de manera libre y garantizada”.

La controversia surge luego de que los organismos de control solicitaran a los magistrados del CNE un pronunciamiento sobre la inclusión de Cepeda en esta nueva consulta, teniendo en cuenta que el 26 de octubre del año anterior ya había participado en otro proceso similar.

En esa ocasión, resultó vencedor frente a Carolina Corcho, exministra de Salud, y Daniel Quintero, exalcalde de Medellín, quien se retiró de la contienda fuera del plazo establecido, razón por la cual sus votos fueron validados.

Finalmente, mientras se desarrolla este debate jurídico y político, el presidente Petro arribará esta noche a Washington para cumplir una visita oficial a la Casa Blanca, en lo que será su primer encuentro directo con Donald Trump.

En el viaje lo acompañan el ministro de Defensa, el comisionado de Paz, la canciller y otros altos funcionarios del Gobierno. Su agenda iniciará mañana con reuniones con integrantes de la comunidad colombiana en Estados Unidos.