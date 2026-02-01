El ex alcalde de Cali, Maurice Armitage, les propuso al ex gobernador de Antioquia, Sergio Fajardo, y a la ex alcaldesa de Bogotá, Claudia López, unirse en la consulta del centro del próximo 8 de marzo.

El empresario publicó al respecto en un mensaje en su cuenta de X que la humildad es importante para que todos los sectores políticos tengan puntos de encuentro y que por ello ha conversado con Iván Cepeda, Juan Fernando Cristo, Aníbal Gaviria, Juan Daniel Oviedo, Luis Carlos Reyes, Martha Lucía Ramírez y los propios Fajardo y López.

“Los años me han enseñado que uno debe tener la humildad de reunirse con todo el mundo para hablar y, sobre todo, escuchar. Así me he comportado siempre, tanto en mi vida personal y empresarial como en mi vida pública”, ‘trinó’.

Dijo además estar preocupado por la falta de representación del centro político en la consulta presidencial, ya que Colombia, asevera, “no tiene la madurez política de afrontar unas elecciones entre dos extremos sin caer en la violencia”.

“Yo estoy listo para participar junto a ustedes. Si las corrientes de los ríos del Pacífico cambian de sentido y se devuelven cuando sube la marea, no veo ninguna razón para que nosotros no seamos capaces de cambiar de opinión y hacer viable esta consulta”, planteó.

