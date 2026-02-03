Este martes 3 de febrero se cumple la cita crucial entre el presidente Donald Trump y el primer mandatario colombiano Gustavo Petro, un encuentro clave en medio de las relaciones bilaterales que no estaban atravesando por un buen momento.

Siga aquí el minuto a minuto de cómo se desarrolla esta reunión:

12:00 p.m. Se conocen nuevas imágenes de cómo avanza la reunión en el Salón Oval entre ambos mandatarios. En las imágenes, publicadas por la Casa de Nariño, se ven a los dos presidentes acompañados de su comitiva. Por parte de Colombia, se logra ver a la canciller Rosa Villavicencio; el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, y el embajador de Colombia en Washington, Daniel García-Peña.

De Estados Unidos asisten el secretario de Estado, Marco Rubio y el vicepresidente J. D. Vance.

11:20 a.m. Momentos previos al ingreso de Petro a la reunión privada, la Casa de Nariño informó en su cuenta de X: “Saludo en el Salón Este de la Casa Blanca, entre el Jefe de Estado Colombiano, @PetroGustavo, y el Presidente Donald Trump, previo a su reunión privada”.

Así fue el encuentro entre ambos mandatarios antes de ingresar al Salón Oval

11:00 a.m. En varias camionetas blindadas, el jefe de Estado colombiano llegó con su comitiva al estacionamiento del edificio Eisenhower y no por la entrada tradicional, donde usualmente el presidente de turno de Estados Unidos recibe a los otros jefes de Estado e incluso dan algunas declaraciones previas a la prensa y posteriormente ingresan al Salón Oval.

Sin embargo, en esta ocasión los medios de comunicación no tuvieron acceso a esas imágenes ni tampoco información de las personas que acompañan al presidente Petro, ya que no ingresó por la entrada principal, sino por una alterna. Vale mencionar que la reunión fue agendada por la Casa Blanca a puerta cerrada y sin acceso a prensa. Se espera que, una vez finalizado el encuentro, los jefes de Estado entreguen una declaración conjunta sobre el balance de la reunión.

10:40 a.m. El presidente Gustavo Petro salió de la residencia DuPont Circle en Washington rumbo a la Casa Blanca para asistir a la reunión con su homólogo estadounidense, Donald Trump.

Detalles del encuentro

Vale mencionar que Petro es el tercer dirigente latinoamericano recibido por Trump en la Casa Blanca durante su segundo mandato, después del salvadoreño Nayib Bukele y del argentino Javier Milei, aliados ideológicos del republicano.

El presidente estadounidense recibe a Petro tras un año de relaciones complicadas entre ambos países y fuertes enfrentamientos.

De hecho, Trump dijo en la últimas horas que Petro había cambiado su discurso, meses después de descertificar al gobierno, de quitarles la visa a varios funcionarios de la Casa de Nariño y de incluir al jefe de Estado, a parte de su familia y gabinete en la Lista Clinton, de terroristas y narcotraficantes

En desarrollo...