BOGOTÁ. El expresidente Álvaro Uribe cuestionó la compulsa de copias que hizo un magistrado en medio del caso contra el ex subdirector del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), José Miguel Narváez, en octubre de 2025, por dos casos de asesinatos en los noventas y que hasta ahora avanza en plena época electoral.

El líder natural del Centro Democrático advirtió en este sentido que “en esta infamia político-judicial contra mí, aparece otra compulsa de copias de un magistrado Pinilla Cogollo, quien fue miembro del M-19 y enemigo público mío. Llegan a la justicia para utilizarla políticamente contra sus adversarios”.

Agregó Uribe Vélez en sus redes sociales que a Jesús María Valle lo recibió en la Gobernación cuando pedía cita. “La última vez fue en diciembre de 1996, no en diciembre de 1997. Tuve con él un trato respetuoso. Fui con él a Ituango a un consejo con la comunidad y las autoridades. Viajó conmigo en un helicóptero de la Gobernación. Está el registro periodístico de la visita”.

Explica el exmandatario además que “está probado que el doctor Jaime Jaramillo Panesso, asesor de paz del departamento, lo invitó a un nuevo viaje aéreo, pero el doctor Valle no quiso ir. Es miserable deducir que por mi defensa del general Carlos Ospina, Comandante de la 4a Brigada, yo instigaba contra el doctor Valle. He sido polémico pero jamás instigador de criminales”.

Y concluye el candidato al Senado que “al doctor Valle Jaramillo lo asesinaron cuando yo estaba en la Universidad de Oxford, no faltó la infamia en mi contra que respondí con toda franqueza. No hay un solo opositor, en mi larga vida de controversia, que pueda decir, más allá de la calumnia, que yo lo haya amenazado”.

Por ello aclara el expresidente Uribe que “es abusivo que me hayan compulsado copia por una reunión con un señor Villalba, reunión inexistente por el lugar que nunca he visitado, por haber llegado en carro que no podía por orden público, por compañías como el director nacional de la Policía, y otras personalidades, alguno fallecido. Esta compulsa política desconoce que hace muchos años la Fiscalía demeritó esa declaración”.