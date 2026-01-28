Desde Panamá, donde cumple una agenda internacional, el presidente Gustavo Petro reaccionó públicamente a las declaraciones del expresidente Álvaro Uribe que sugerían la existencia de un plan para llevarlo a prisión.

El intercambio se desató luego de que el líder del Centro Democrático afirmara en redes sociales que ciudadanos le han advertido sobre una supuesta intención del Gobierno y de sectores cercanos al Pacto Histórico de impulsar acciones judiciales en su contra durante el periodo electoral.

“‘Uribe, estamos en elecciones, lo quieren meter preso por órdenes de Petro y de Cepeda’. Cuando atiendo reuniones políticas en Bogotá no falta el ciudadano que me diga eso, todo a semejanza de vísperas electorales anteriores. Y me agregan que como no tienen pruebas en mi contra, a pesar de investigaciones que llevan 30 años, planean forzar en mi contra un contexto paramilitar con lo que dijo Mancuso cuando regresó de Estados Unidos. Debo llamar a mis abogados a buscar pruebas mientras camino por el país en defensa de la democracia”, aseguró en su cuenta de X.

Ante esas afirmaciones, el jefe de Estado respondió a través de su cuenta de X y negó de manera categórica cualquier instrucción orientada a promover una detención del líder del Centro Democrático.

“Estás alucinando Uribe. Preso entra el que comete un délito: político,común o de lesa humanidad.Le dije a usted personalmente que no dejaría que a usted o su familia salga pejudicada por poder extranjero. Siempre soy coherente con eso.Le dije que un presidente de Colombia no debe ser llevado por justicia extranjera”, respondió el mandatario.

Luego agregó: “Creo que se le olvidó.Se que Cepeda buscó una conciliación con usted, usted por soberbia no quiso.Yo soy un amante de la libertad y no de la esclavitud: nunca lo olvide”.