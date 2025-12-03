El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, se refirió al asesinato del barranquillero Jean Claude Bossard a manos de dos criminales que intentaron robarlo en la capital colombiana. Admitió que la inseguridad está disparada, pero lo más doloroso es que no se tomaron medidas preventivas pues ya estaban alertados de la comisión de atracos consecutivos en el sector.

“Bogotá es una ciudad muy grande con unos retos de seguridad monumentales, históricos, donde asesinan en promedio históricamente tres personas al día. Entonces, cada muerte nos duele, pero la de ayer nos dolió mucho más a nosotros en la Alcaldía porque estábamos alertados”, indicó Galán durante la Cumbre Visión 2026 – Tendencias Colombia este miércoles.

La advertencia fue remitida a la Policía y en ella indicaban que por la zona donde fue ultimado Bossard detectaron la presencia de la motocicleta que participó en ese atraco “y le pedimos un refuerzo a la seguridad para poder garantizar que se capturaran”.

Sin embargo, todo parece indicar que las alertas fueron omitidas, pues los criminales continuaron con sus actividades ilícitas y que se hizo visible con la muerte del joven barranquillero.

“Duele mucho un episodio de estos donde estamos alertados de una situación y a pesar de que se despliega un esfuerzo, pues se incumple y hoy hay una persona que falleció por cuenta de esa falla”, admitió el alcalde.

Bossard fue asesinado tras resistirse a un atraco por parte de dos criminales que lo abordaron con arma de fuego que accionaron al ver que no lograban con su cometido. Le dispararon dos veces y uno de los impactos le atravesó el pecho.

Después, cuando los dos asaltantes intentaban huir, un agente de la Policía abrió fuego y uno de los delincuentes murió en el acto. El otro fue aprehendido, se trata de un estudiante de 16 años que cursa noveno grado y es oriundo del departamento de Bolívar.

Las autoridades también incautaron la motocicleta y un revólver calibre 32 con seis cartuchos. Todo apunta a que estos criminales no actuaron solos, hay un tercer implicado. Sería el conductor de un vehículo que les facilitaba la huida, pues los robos por parte de estos eran constantes en la zona, según denuncian moradores del sector.

“¿Cómo puede ser que estemos en manos de criminales que tienen cinco, seis, siete, ocho entradas y siguen en la calle?”, dijo el padre de Jean Claude a Noticias Caracol.

Pero lo que más le duele es que haya sido menor de edad el que participó en el crimen de su hijo: “Estamos totalmente descompuestos como sociedad. No podemos seguir matándonos unos a otros. Tenemos que trabajar juntos, ayudarnos, pero no podemos seguir así”.