El crimen de Jean Claude Bossard ha consternado a la ciudad de Bogotá, donde ocurrió su asesinato, pero también Barranquilla, el lugar que lo vio crecer. Su homicidio no se debió a otra cosa más que a la inseguridad que azota a la capital.

Uno de los que lamentó el hecho fue el exalcalde de Barranquilla, Jaime Pumarejo Heins, quien expresó su dolor por la muerte de su también amigo.

“Qué triste noticia, amigo. Hoy el dolor toca nuestra puerta con esta partida inesperada e injusta. Descansa en paz, Jean Claude. Abrazo fuerte para tu papá, tu mamá y toda tu familia. Nos harás mucha falta”, escribió Pumarejo en su cuenta de X.

Bossard fue asesinado tras resistirse a un atraco por parte de dos criminales que lo abordaron con arma de fuego que accionaron al ver que no lograban con su cometido. Le dispararon dos veces y uno de los impactos le atravesó el pecho.

Después, cuando los dos asaltantes intentaban huir, un agente de la Policía abrió fuego y uno de los delincuentes murió en el acto. El otro fue aprehendido, se trata de un estudiante de 16 años que cursa noveno grado y es oriundo del departamento de Bolívar.

Las autoridades también incautaron la motocicleta y un revólver calibre 32 con seis cartuchos. Todo apunta a que estos criminales no actuaron solos, hay un tercer implicado. Sería el conductor de un vehículo que les facilitaba la huida, pues los robos por parte de estos eran constantes en la zona, según denuncian moradores del sector.

“¿Cómo puede ser que estemos en manos de criminales que tienen cinco, seis, siete, ocho entradas y siguen en la calle?”, dijo el padre de Jean Claude a Noticias Caracol.

Pero lo que más le duele es que haya sido menor de edad el que participó en el crimen de su hijo: “Estamos totalmente descompuestos como sociedad. No podemos seguir matándonos unos a otros. Tenemos que trabajar juntos, ayudarnos, pero no podemos seguir así”.

El crimen quedó registrado en una cámara de seguridad

En una cámara de seguridad de la zona quedó registrado el homicidio. En el metraje, se alcanza a observar como el menor de 16 años, con arma de fuego en mano, baja de la motocicleta y se lanza contra el universitario para arrebatarle sus pertenencias.

No obstante, Jean Claude se niega a entregar su teléfono y una cadena de oro, por lo que empieza a forcejear –durante al menos 28 segundos— con su verdugo. En medio de la lucha por tratar de zafarse del menor, el barranquillero terminó cayendo tras recibir dos mortales disparos.

En pleno pavimento quedó tendido el cuerpo del joven, mientras que su homicida corría en dirección de su cómplice, quien lo esperaba a escasos metros en la misma motocicleta.