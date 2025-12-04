Alfreso Saade, ex jefe de Despacho de la Presidencia, será el nuevo embajador de Colombia en Brasil. Ya fue publicada su hoja de vida y recibió el beneplácito de ese país.

Se trata de la segunda vez que en la página de la Presidencia se publica la hoja de vida de Saade. En septiembre la Cancillería había solicitado el aval del Gobierno de Brasil, justo después de que el presidente Gustavo Petro le pidiera la renuncia a Saade.

Saade reemplazará a Guillermo Rivera, quien renunció al cargo diplomático el 3 de junio de 2025.

La renuncia de Saade al cargo de jefe de Despacho le permitió evitar la suspensión impuesta por la Procuraduría porque presuntamente intervino irregularmente en el escándalo de los pasaportes.

“A raíz de la desaparición de uno de los presupuestos objetivos que dio lugar a la imposición de la cautela — cual es la renuncia del disciplinado al cargo el mismo día en que se le notificó, lo que implica que la medida se torne innecesaria, pues esta renuncia conlleva, en efecto, el dejar de ejercer el empleo a partir del cual podía reiterar la falta o continuarla—, se procederá a revocar la suspensión provisional del ejercicio del cargo de jefe de despacho presidencial”, indicó el organismo de control en ese momento.

Hay que recordar que Saade se involucró en el tema de los pasaportes por una orden del presidente Petro de finalizar el contrato con la firma Thomas Greg & Sons y entregarlo al gobierno de Portugal, quien a su vez asesoraría a la Imprenta de Colombia en la impresión de los documentos.