Alfredo Saade, ex jefe de Despacho de la Presidencia, dio a conocer que este lunes 29 de diciembre se posesionó como embajador de Colombia ante Brasil.

Lea: Petro se va lanza en ristre contra la fiscal general por no avanzar en extradición del ‘Mono Gerley’, uno de los líderes del ELN

A través de su cuenta de X (antes Twitter), Saade publicó cuatro fotografías de lo que fue el acto de juramento y posesión del cargo.

“Oficialmente me he posesionado como embajador de Colombia ante la república federativa de Brasil. Llevo instrucciones precisas del señor presidente Gustavo Petro para que las relaciones con el presidente Lula da Silva sigan fortalecidas. Con Dios siempre se gana, jamás se pierde”, escribió el funcionario.

Saade reemplazará a Guillermo Rivera, quien renunció al cargo diplomático el 3 de junio de 2025.

Oficialmente me he posesionado como embajador de Colombia ante la república federativa de Brasil.

Llevo instrucciones precisas del señor presidente @petrogustavo para que las relaciones con el presidente Lula @LulaOficial sigan fortalecidas.

Con Dios siempre se gana, jamás se… pic.twitter.com/6jHshLmftO — pastor Alfredo saade (@alfredosaadev) December 29, 2025

Saade es abogado de la Universidad Libre, especialista en Gerencia en Gobierno y Gestión Pública. Fue presidente de la Asociación de Áreas Metropolitanas de Colombia (Asoáreas) y director del área metropolitana de Valledupar. Trabajó con Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y con la Casa de la Cultura en Valledupar. En 2022 fue candidato presidencial.

Lea: Caso de corrupción por helicópteros MI-17 del Ejército: tres implicados quedaron en libertad

En junio de este año asumió como jefe del Despacho Presidencial, convirtiéndose en una figura clave dentro del Palacio y en un paso obligado para llegar al presidente Gustavo Petro, hasta que en agosto presentó su renuncia por petición del jefe de Estado para que dirigiera la embajada en Brasil.

Esta renuncia del pastor Alfredo Saade anuló la suspensión dictada por la Procuraduría en el caso de los pasaportes.

“A raíz de la desaparición de uno de los presupuestos objetivos que dio lugar a la imposición de la cautela —el cual es la renuncia del disciplinado a cargo el mismo día en que se le notificó, lo que implica que la medida se torne innecesaria, pues esta renuncia conlleva, en efecto, el dejar de ejercer el empleo a partir del cual podía reiterar la falta o continuarla—, se procederá a revocar la suspensión provisional del ejercicio del cargo de jefe de despacho presidencial”, se lee en el documento de nueve páginas firmado por el procurador Gregorio Eljach.