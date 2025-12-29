Crítico se mostró el presidente Gustavo Petro sobre la Fiscalía y la cabeza del ente acusador, Luz Adriana Camargo. Indicó que no se ha avanzo en el proceso contra ‘Papá Pitufo’ y en la extradición del cabecilla del ELN, alias Mono Gerley, detenido en España.

“Extrañamente la Fiscalía de Colombia no se ha movido para pedir en extradición a alias Mono Gerley detenido en España. Es el principal lavador de activos del traqueteo del ELN. Es el capo”, comenzó diciendo el mandatario a través de un extenso mensaje en su cuenta de X.

Manifestó que con el proceso judicial en contra del cabecilla de la guerrilla es parecido al de el ‘Zar del Contrabando’, pues, a su juicio, no se ha avanzado: “La fiscal general cambio a una fiscal del caso, que no fue capaz ni de imputarle cargos serios y por eso está libre en Portugal, el mayor contrabandista del país”.

“En fracaso del caso ‘Pitufo’ al que denuncié públicamente, es que la nueva fiscal buscó con la prensa procesar al Gobierno y a mí, que lo había denunciado, con una investigación que abrió solo con hechos después del 2023, la Policía Judicial le ayudó en eso”, cuestionó.

Petro se fue lanza en ristre contra Luz Adriana Camargo llegando a asegurar que haberla ternado fue “otra de mis ingenuidades”. “En vez de llamadas a De la Espriella, debería investigar lo peor de la criminalidad”.

Para el jefe de Estado, la entidad, bajo el mando de Camargo, se ha convertido en “una Fiscalía política” a la que le achacó el “injusto” proceso en contra de Luis Fernando Velasco y Ricardo Bonilla, dos de sus exministros hoy presos por el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

“Por eso antes se Navidad cogieron dos ministros presos sin robarse un peso y hasta se querían llevar preso a mi hijo, a ver si así ganaba De la Espriella la Presidencia. Otra vez una Fiscalía política. Perdí mi tiempo en eso. Velasco ahora es víctima de su propio invento. La Fiscalía debe ser independiente de la política para ser garantía de seguridad de la ciudadanía”, se lee en el mensaje.

Luego le tiró dardos al ELN con quien el Gobierno tiene suspendida la mesa de negociación tras la crisis humanitaria que generaron en el Catatumbo a principio de año por sus combates con disidencias de las Farc: “La matanza del ELN en el Catatumbo resultó ser el doble que la de Mancuso sobre la Gabarra. Todo por codicia”.

“Al ELN se le invita a hacer la paz, a ayudar a desmontar los cultivos de hoja de coca en el Catatumbo para protección de Colombia y hasta de Venezuela. Pero no daremos la mano si ostentan matar campesinos organizados que le resisten porque sí quieren sustituir cultivos”, agregó el presidente.

E hizo un llamado expreso a Camargo: “Señora fiscal general de la Nación, pida por Colombia en extradición al ‘Mono Gerley’ de España. Gerly Sánchez Villamizar está ingresado en la prisión de Soto del Real, a la espera de ejecutar la extradición que está tramitando Interpol”.