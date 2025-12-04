Los supuestos nexos entre el narcotráfico y el régimen venezolano cada vez son más sólidos. Hugo Carvajal Barrios, mejor conocido como el ‘Pollo’ Carvajal, exdirector de Inteligencia Militar de Venezuela y muy influyente durante los gobiernos de Chávez y Maduro, le envió una carta presidente Donald Trump en el que le reafirma los vínculos con la criminalidad.

Carvajal en su misiva, dada a conocer por el diario Dallas Express, afirma que con sus revelaciones busca “expiar culpas” y ofrecer información que le pueda permitir a los Estados Unidos anticiparse a posibles amenazas que presenció participando del régimen chavista, según dice.

El alto exfuncionario confirma la existencia del Cartel de los Soles desde que Chávez era presidente, y que este aparato criminal ha sido utilizado como un arma política contra el país norteamericano.

Y que para consolidarse contó con el apoyo de grupos guerrilleros colombianos como las Farc y el ELN así como de otras estructuras extranjeras. Es decir, que la droga que entraba a Estados Unidos era una planificación que salía del régimen.

“Las políticas del presidente Trump contra el régimen criminal de Maduro no solo están justificadas, sino que son necesarias y proporcionales a la amenaza. Incluso podría estar subestimando lo que el régimen está dispuesto a hacer para aferrarse al poder. Tienen planes de contingencia para cualquier escenario extremo a fin de asegurarse de nunca ceder el control”, se lee en la comunicación.

Añadió que la consolidación del Tren de Aragua se logró gracias al apoyo del gobierno venezolano con el propósito de buscar una defensa. Su expansión a nivel internacional, según dice Carvajal, no fue producto del azar, sino de una estrategia planificada que incluyó el envío de integrantes de la estructura al exterior.

“Estuve presente cuando se tomaron decisiones para organizar y utilizar como arma a las bandas criminales en toda Venezuela para proteger al régimen, entre ellas el grupo conocido como el Tren de Aragua. Chávez ordenó el reclutamiento de líderes criminales dentro y fuera de las cárceles para defender la revolución a cambio de impunidad”, manifestó.

También involucra a Rusia, país del que dijo propuso intervenir las comunicaciones de Estados Unidos a través de los cables submarinos que conectan América del Sur y el Caribe con el país norteamericano y que de eso lanzó una alerta que no fue escuchada, narró.

“Estuve presente cuando la inteligencia rusa llegó a Caracas para proponer a Chávez la intervención de los cables submarinos de Internet que conectan la mayor parte de América del Sur y las islas del Caribe con EE. UU., con el fin de penetrar las comunicaciones del gobierno de Estados Unidos”, apuntó.

Y continuó: “Le advertí que permitir que la inteligencia rusa construyera y operara un puesto de escucha secreto en la isla La Orchila algún día provocaría bombas estadounidenses. Me ignoró”.