Mientras se resuelve si la reforma tributaria del gobierno del presidente Gustavo Petro se archivó o no en primer debate debido a que las comisiones Tercera y Cuarta del Senado votaron sí por el archivo, sigue la discusión del polémico proyecto.

Esto porque pese a que la oposición aseguró que con una sola célula legislativa económica que le dijera sí al archivo, el articulado debía archivarse. La mesa directiva, en cambio, aseveró que se necesita el sí de las cuatro comisiones (terceras y cuartas de Senado y Cámara) para que prospere una ponencia de este tipo.

Y el lío es que las comisiones de la Cámara votaron no al archivo.

Por ello, el representante Wilmer Castellanos, de la Alianza Verde, presidente de la Comisión Tercera de la Cámara, dijo que debía tenerse la votación por el sí en las cuatro comisiones.

Como se sabe, la ley de financiamiento va por $16,3 billones, se eliminó la propuesta de subir el IVA para los combustibles, la de gravar actividades de las iglesias por fuera de los cultos, la sobretasa para el sector carbón, los cambios en las tarifas para el impuesto de renta y para la boletería por encima de los $500 mil.

De igual modo, se eliminó la propuesta de quitar la deducción de 72 UVT para dependientes, el descuento para dividendos, que es del 19 %, y la de gravar componente inflacionario de rendimientos financieros.

Para los vehículos se mantiene el IVA de 5 % para los “híbridos full”, los demás estarán gravados con IVA de 19 %; se ajustó la retención en la fuente aplicable a las personas naturales y se modificó el impuesto al consumo a la cerveza.

Y quedan el IVA de 19 % para aguardiente, ron, whisky, brandy, vodka y vinos (actualmente tienen 5 %); el IVA de 19 % para juegos de suerte y azar en línea (antes excluidos, se gravaron durante la conmoción interior en el Catatumbo), la modificación al hecho generador del impuesto al patrimonio, para dejarlo en 40.000 UVT ($2.000.000.000), y el aumento en algunas tarifas para ese mismo impuesto.

La citación de la sesión de este miércoles se hizo inicialmente para las 3 de la tarde, pero luego fue aplazada de nuevo para las 4:30 p.m., ante la prolongación del debate en plenaria de Senado. Y luego de concluir dicha sesión, pasadas las 5:30 de la tarde las Comisiones Económicas Conjuntas dieron inicio al debate.