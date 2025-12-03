A partir del próximo año, una nueva vía que prolongará la calle 84 hasta el Gran Malecón, pasando por la vía 40, transformará la movilidad para miles de familias y pondrá fin a los arroyos que circulan por las zonas aledañas.

Así lo anunció el alcalde Alejandro Char este miércoles en medio de un recorrido por el barrio San Salvador y Tres Aves Marías.

“Buenas noticias para Barranquilla. Conectaremos la calle 84 con el Gran Malecón. Vamos a prolongar la 84 hasta la Avenida del Río, construir una glorieta para que el tráfico fluya mejor, ampliar la Vía 40, y canalizar los arroyos de la 84 y la 75B para que nunca más sean un problema para los barranquilleros”, declaró.

Agregó que: “será una obra completa de 1.79 km que transformará la movilidad con más iluminación, el espacio público con nuevas zonas verdes y la vida de miles de familias”.

De esta manera, el mandatario distrital explicó que: “el proyecto se ejecutará sobre un tramo de la continuación de la calle 84 desde la carrera 74 hasta su conexión con el Gran Malecón, donde se construirá una glorieta en la intersección de la Avenida del Río con calle 84”.

Seguidamente, Char detalló que la Vía 40, entre calles 82 y 85,será intervenida con una ampliación conformada de dos calzadas vehiculares, cada una con dos carriles por sentido, para un total de cuatro carriles, mejorando la capacidad y fluidez del corredor.

El alcalde confirmó también que se realizará la canalización de la calle 75B entre calles 86 y 82, así como la ampliación de la Vía 40 entre las calles 82 y 85: “se va a tapar el arroyo del 82, eso es bien importante. O sea, la vamos a hacer sobre un arroyo que estaba canalizado, pero era un arroyo al aire libre y eso, por supuesto, no generaba comodidad en la comunidad”.

Cortesía Render de la calle 82.

El burgomaestre sostuvo que la obra ya está adjudicada y alcanza una inversión de más $95 mil millones.

“El proyecto es una manera de moverse mejor, más rápido, más cómodamente, y más confortable por la ciudad. Esto lo estamos haciendo con plata de los impuestos de los barranquilleros. La obra ya está adjudicada, y ya se están haciendo los primeros movimientos de tierra”, aseguró.

Sumado a esto, compartió que este proyecto era un “sueño de los barranquilleros, no solo de los moradores de la calle 84. Contaremos con andenes y rampas incluyentes para los peatones, así como señalización táctil y los elementos necesarios para la integración con el Gran Malecón”.

Cabe resaltar que la obra contempla modernización del alumbrado público mediante luminarias eficientes y de alta durabilidad, y la subterranización de redes de telecomunicaciones y redes eléctricas de baja tensión.

Además, se ejecutará la reposición de redes de acueducto y alcantarillado, exclusivamente en los puntos donde sea necesario para garantizar continuidad del servicio.