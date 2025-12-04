La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia confirmó la condena de cuatro años de prisión contra Laude José Fernández Arroyo, al negar el recurso de casación presentado por su defensa.

El fallo, de 40 páginas y conocido por el medio Blu Radio, ratifica la sentencia emitida por el Tribunal Superior de Bogotá en noviembre de 2022, que lo declaró responsable de concierto para delinquir agravado y violación de datos personales. Además de la pena intramural, el exfuncionario deberá pagar una multa y quedó inhabilitado para ejercer cargos públicos.

De acuerdo con el alto tribunal, Fernández, quien fue agente de inteligencia del extinto DAS, integró entre 2017 y 2018 una red criminal dedicada a la interceptación ilegal de comunicaciones y al acceso indebido a bases de datos privadas. En dicha estructura participaron exintegrantes del CTI y empresas que ofrecían servicios de supuesta “inteligencia corporativa”.

El fallo detalla que, desde su cargo en una firma consultora, Fernández habría solicitado información confidencial sobre dirigentes sindicales de Avianca durante la huelga de pilotos, así como datos relacionados con procesos entre el Grupo de Energía de Bogotá y la multinacional ENEL.

La Corte también negó las pretensiones de la defensa, que buscaba la suspensión condicional de la pena y la prisión domiciliaria. Según el pronunciamiento, el delito de concierto para delinquir agravado, cuando involucra a exmiembros de organismos de seguridad del Estado, está excluido de beneficios penales.

Además, el tribunal descartó que Fernández cumpliera los requisitos para ser considerado padre cabeza de familia, pues se comprobó que las menores cuentan con una red familiar obligada legalmente a brindarles apoyo.